KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:10, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Түркістан облысында блогер емхана басшысынан 1 млн теңге ақша бопсалаған

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Келес ауданында полиция қызметкерлері медициналық мекеме басшысынан ақша бопсалады деген күдікпен блогерді қамауға алды.

    Түркістан облысында блогер емхана басшысынан 1 млн теңге ақша бопсалаған
    Фото: Түркістан облысы Полиция департаменті

    Түркістан облысы Полиция департаментінің Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ақша қаражатын бопсалауға күдікті 32 жастағы әйел блогерді ұстады.

    Белгілі болғандай, күдікке ілінген жергілікті тұрғын блог жүргізіп, өзін қоғам белсендісі ретінде көрсеткен.

    — Алдын ала мәліметтер бойынша күдікті Келес ауданындағы медициналық мекеменің басшысынан әлеуметтік желілерде беделін түсіретін сипаттағы материалдарды таратпағаны үшін 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйақы талап еткен. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Заттай дәлелдемелер тәркіленді, — делінген облыстық ПД хабарламасында.

    Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

    Бұдан бұрын Түркістан облысында кәсіпкерді бопсалаған блогер ұсталғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Аймақ Қылмыс Блогер Полиция Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар