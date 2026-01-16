Түркістан облысында блогер емхана басшысынан 1 млн теңге ақша бопсалаған
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Келес ауданында полиция қызметкерлері медициналық мекеме басшысынан ақша бопсалады деген күдікпен блогерді қамауға алды.
Түркістан облысы Полиция департаментінің Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ақша қаражатын бопсалауға күдікті 32 жастағы әйел блогерді ұстады.
Белгілі болғандай, күдікке ілінген жергілікті тұрғын блог жүргізіп, өзін қоғам белсендісі ретінде көрсеткен.
— Алдын ала мәліметтер бойынша күдікті Келес ауданындағы медициналық мекеменің басшысынан әлеуметтік желілерде беделін түсіретін сипаттағы материалдарды таратпағаны үшін 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйақы талап еткен. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Заттай дәлелдемелер тәркіленді, — делінген облыстық ПД хабарламасында.
Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
