13:18, 18 Наурыз 2026 | GMT +5
Түркістан облысында браконьерлерден 130 келіге жуық балық тәркіленді
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Полицейлер Шардара су қоймасында жүргізілген рейд барысында екі жергілікті тұрғынды анықтады.
Шардара аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері су биоресурстарын қорғау жөніндегі инспекторлармен профилактикалық іс-шаралар өткізу барысында заңсыз балық аулаудың жолын кесті.
Браконьерлер қайық және балық аулау торларының көмегімен 130 келіге жуық балықты заңсыз аулаған.
Биоресурстарын заңсыз аулау фактісі бойынша тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде, сондай-ақ оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.
Айта кетелік Қызылорда облысында браконьерлерден 2,3 млн теңге айыппұл өндірілген еді.