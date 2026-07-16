Түркістан облысында екі көлік соқтығысып, 7 адам көз жұмды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Бәйдібек ауданындағы Шаян-Екпінді автожолында болған жантүршігерлік жол апатынан 7 адам қаза тапты. Полиция қылмыстық іс қозғады.
Алдын ала мәліметке сәйкес, қайғылы оқиға түнгі уақытта болған. Toyota Camry және Volkswagen Passat автокөліктері соқтығысып, салдарынан 7 адам оқиға орнында көз жұмды.
– Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу және процессуалдық іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Тергеу нәтижесі бойынша заңнамаға сәйкес тиісті процессуалдық шешім қабылданады, – деп хабарлады облыстық полиция департаменті.
Полиция жүргізушілерге жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауды, жол және ауа райы жағдайларын ескеріп, жылдамдықты асырмауды сұрайды. Сондай-ақ көлік құралын басқару кезінде барынша мұқият болуға шақырады.
Бұған дейін Түркістан облысында жол апатынан бір әулеттің 5 қызы көз жұмғаны туралы жазған едік.