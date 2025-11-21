KZ
    21:46, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Түркістан облысында интернет алаяқтар 70 млн теңгеден аса қаражат жымқырған

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысында жыл басынан бері 661 интернет-алаяқтық қылмыс тіркелген.

    алаяқтық
    Фото: ҚР ҰҚК

    Түркістан облыстық Полиция департаменті Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы қызметкерлерінің жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде бірнеше қылмыстық істерге қатысы бар 38 күдікті ұсталды.

    - Олар азаматтарға жалпы сомасы 70 миллион теңгеден астам залал келтірген. Сонымен қатар Астана қаласында орналасқан 68 дроптан тұратын ұйымдасқан қылмыстық топ қолға түсті. «Антифрод-орталық» жүйесі арқылы биыл күдік келтіретін 1 288 тұлғаның есепшоттарын бұғаттауға арнайы органдарға ұсыныс жолданды, - деді облыстық ПД Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы бастығының міндетін атқарушы Ермек Ералыұлы.

    Сондай-ақ Полиция департаменті мен Халықаралық қазақ-түрік университеті арасында жасалған меморандум аясында «Кибернадзор» жүйесі арқылы 4 300 құқыққа қайшы контент бұғатталды.

    Бұдан бұрын Түркістан облысында полицей пара алды деген күдікпен ұсталғанын жазған едік.

