13:45, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5
Түркістан облысында қалың тұманға байланысты жүргізушілерге жолда сақ болу ескертілді
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысында бірқатар жолдарда ауа райының қолайсыздығына байланысты жүргізушілерге ескерту жарияланды.
Шымкент-Самара тас жолының 116-149 шақырым аралығында және Келес ауданы арқылы өтетін республикалық маңызы бар А-15 Жібек жолы - Жетісай тас жолының 210-130 шақырым аралығында қалың тұман түсуіне байланысты көріну қашықтығы күрт төмендеген.
– Жүргізушілерден жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтап, жылдамдықты асырмауды сұраймыз, – деді облыстық ПД патрульдік полиция батальонының қызмет инспекторы Бигелді Ботабеков.
Бұдан бұрын Қазақстанда 6 қаңтарда республикалық маңызы бар қай жолдар жабық екенін жазған едік.