KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:45, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Түркістан облысында қалың тұманға байланысты жүргізушілерге жолда сақ болу ескертілді

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысында бірқатар жолдарда ауа райының қолайсыздығына байланысты жүргізушілерге ескерту жарияланды.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Шымкент-Самара тас жолының 116-149 шақырым аралығында және Келес ауданы арқылы өтетін республикалық маңызы бар А-15 Жібек жолы - Жетісай тас жолының 210-130 шақырым аралығында қалың тұман түсуіне байланысты көріну қашықтығы күрт төмендеген.

    – Жүргізушілерден жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтап, жылдамдықты асырмауды сұраймыз, – деді облыстық ПД патрульдік полиция батальонының қызмет инспекторы Бигелді Ботабеков.

    Бұдан бұрын Қазақстанда 6 қаңтарда республикалық маңызы бар қай жолдар жабық екенін жазған едік

    Тегтер:
    Ауа райы Жол Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар