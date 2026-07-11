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    Түркістан облысында көші-қон заңнамасын бұзған 181 адам жауапқа тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Жетісай ауданында көші-қон заңнамасын бұзудың 181 фактісі анықталды. 

    Көші-қон заңнамасын бұзудың 7 мыңнан астам дерегіне тосқауыл қойылды 
    Фото: Polisia.kz

    Жетісай ауданының прокуратурасы аудан аумағында көші-қон заңнамасының сақталуына талдау жүргізді.

    Талдау нәтижесінде шетел азаматтарының Қазақстан Республикасының аумағында тіркеусіз жүруі және заңсыз шетелдік жұмыс күшін тарту фактілері анықталды.

    — Прокурорлық қадағалау актісі бойынша қабылданған шаралардың нәтижесінде көші-қон заңнамасын бұзған 181 тұлға әкімшілік жауапқа тартылып, мемлекет кірісіне 2,8 млн теңге көлемінде айыппұл өндірілді, — делінген прокуратура хабарламасында.

    Айта кетелік Алматы облысында ЖИ заңсыз көші-қон деректерін анықтауға көмектескені туралы жазған едік.

    Айыппұл Прокуратура Қылмыс Көші-қон Түркістан облысы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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