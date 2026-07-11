Түркістан облысында көші-қон заңнамасын бұзған 181 адам жауапқа тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Жетісай ауданында көші-қон заңнамасын бұзудың 181 фактісі анықталды.
Жетісай ауданының прокуратурасы аудан аумағында көші-қон заңнамасының сақталуына талдау жүргізді.
Талдау нәтижесінде шетел азаматтарының Қазақстан Республикасының аумағында тіркеусіз жүруі және заңсыз шетелдік жұмыс күшін тарту фактілері анықталды.
— Прокурорлық қадағалау актісі бойынша қабылданған шаралардың нәтижесінде көші-қон заңнамасын бұзған 181 тұлға әкімшілік жауапқа тартылып, мемлекет кірісіне 2,8 млн теңге көлемінде айыппұл өндірілді, — делінген прокуратура хабарламасында.
Айта кетелік Алматы облысында ЖИ заңсыз көші-қон деректерін анықтауға көмектескені туралы жазған едік.