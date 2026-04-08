Түркістан облысында Мемлекеттік қызмет істері департаментіне жаңа басшы тағайындалды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Түркістан облысы бойынша департаментінің басшысы болып Ержан Нағызханұлы Қарымсақов тағайындалды.
Ержан Қарымсақов 1980 жылы 23 қазанда Қызылорда қаласында дүниеге келген. 2001 жылы Қазақ мемлекеттік заң академиясын заңгер мамандығы мен 2014 жылы Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін экономика және бизнес бакалавры дәрежесі бойынша бітірген.
2001-2005 жылдар аралығында Қызылорда облысы бойынша ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінде түрлі қызметтер атқарды.
2005 жылдан 2013 жылға дейін ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінде консультанттан бастап бөлім басшысына дейінгі лауазымдарда болды.
2014-2016 жылдары ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу департаменті басқармасының бас консультанты, 2016 жылдың қаңтарынан 2019 жылға дейін ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары қызметін атқарды.
2019 жылдың тамызынан 2020 жылдың қазан айына дейін ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті бастығының орынбасары және 2020 жылы ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде басқарма басшысы болып еңбек етті.
2020-2024 жылдары ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаментінің басшысы, Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы болған.
2024-2026 жылдары ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің СҚО бойынша департаментінің басшысы, Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы болып қызмет атқарды.
2026 жылдың 1 сәуірінен бастап ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің басшысы, Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы қызметін атқарып келеді.
