    09:39, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Түркістан облысында «Найман» каналын бетондау жұмыстары аяқталды

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазсушар» РМК-ның Түркістан филиалы Ордабасы ауданындағы «Найман» каналын бетондау жұмыстарын аяқтады. Бұл туралы Су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады.

    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    Жоба аясында «Найман» каналында ұзындығы 17,6 км, «Қара ой» каналында 5,8 км және Р-1 каналында 1,7 км болатын учаскелер бетонмен қапталды. Жыл соңына дейін канал бойындағы көпірлер мен су құбырлары құрылысын аяқтау жоспарланған.

    Бұл нысан Ордабасы ауданындағы 2000 гектар суармалы жерді, сондай-ақ аудан орталығы мен Қажымұқан ауылының жеке қосалқы шаруашылық учаскелерін сумен қамтамасыз етеді. «Найман» каналын реконструкциялау жобасы суармалы сумен қамтамасыз етілетін аумақты ұлғайтып, тасымалдау кезінде су шығынын азайтуға мүмкіндік береді.

    – Реконструкцияға дейін бұл нысан жер арық каналы болатын, кей жерлері қамыс басып кеткен еді. Бетондау жұмыстарының нәтижесінде вегетация кезеңінде «Найман» каналы арқылы су көптен бері бармаған алқаптарға дейін жетті, - деді Су ресурстары және ирригация вице-министрі Ерболат Ибрайханов.

    Бұған дейін Атыраудағы Зарослый және Гогольский каналдарын тереңдету қашан аяқталатынын жазған болатынбыз.

    Қызылорда облысында жаңадан су қоймасы мен каналдар салынады.

     

    Эльмира Оралбаева
