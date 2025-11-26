Түркістан облысында нейрохирургтер 3 айлық сәбиге күрделі ота жасады
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облыстық балалар ауруханасының нейрохирург-дәрігерлері медавиация желісі арқылы Сарыағаш ауданына барып, миына қан құйылған 3 айлық сәбиге шұғыл түрде мамандандырылған көмек көрсетті.
Аудандық орталық ауруханада нәрестеге шұғыл түрде магнитті-резонансты томография (МРТ) жасалып, зерттеу нәтижесінде ми ішіне қан құйылғаны анықталды. Дәрігерлер консилиумы жедел түрде ота жасау туралы шешім қабылдады.
– Нейрохирургтар жүргізген ми қуысына сыртқы дренаж орнату операциясы сәтті өтті. Ота барысында трепанация жасалып, арнайы түтікше арқылы 3-4 мл көлеміндегі қан жиналған аймақ толық тазартылды. Бір аптадан кейін нәресте Сарыағаш аудандық орталық ауруханасынан Түркістан облыстық балалар ауруханасына ауыстырылды. Қазір оның жағдайы тұрақты, қажет бақылау мен емді алып жатыр, - делінген облыстық Денсаулық сақтау басқармасы таратқан ақпаратта.
Мамандардың айтуынша, дер кезінде хирургиялық көмек көрсетілмеген жағдайда баланың жағдайы миішілік гидроцефалияға, қанның іріңдеп асқынуына және басқа да ауыр салдарға әкелуі мүмкін еді.
Алдағы уақытта сәбиге компьютерлік томография (КТ) түсіріліп, жағдайына қарай түтікшені алып тастау немесе қосымша ота жасау мүмкіндігі қарастырылмақ.
