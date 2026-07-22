KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Түркістан облысында нөмірін жасырып жүрген жүргізушінің қулығы әшкереленді

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысында көлігінің мемлекеттік тіркеу нөмірін арнайы құрылғы арқылы жасырып жүрген жүргізуші полицейлерге ұсталды. 

    Түркістан облысында нөмірін жасырып жүрген жүргізушінің қулығы әшкереленді
    Фото: видеодан алынған скрин

    Түркістан облысында полицейлер мемлекеттік тіркеу нөмірін қасақана бүркемелеп, жол қозғалысы ережесін бұзған жүргізушіні анықтап, заң аясында жауапкершілікке тартты.

    Тәртіп сақшылары республикалық маңызы бар Шымкент — Самара автожолында жылдамдық пен уақытты өлшейтін бейнебақылау жүйесінен келіп түскен бағыттама негізінде Түркістан қаласына бағыт алған Toyota Camry автокөлігін тоқтатқан.

    — Тексеру барысында көліктің мемлекеттік тіркеу нөміріне арнайы қолдан ашылып-жабылатын тетік орнатылғаны анықталды. Жүргізуші бұл құрылғымен нөмірді қажет кезінде жасырып, бейнебақылау камераларына түспеу және жауапкершіліктен жалтару мақсатында пайдаланған, — деп хабарлады облыстық полиция департаменті.

    Құқық бұзушылық дерегі бойынша автокөлік айып тұрағына қойылып, жүргізушіге қатысты әкімшілік шара қолданылды.

    Бұған дейін Түркістан облысында бір тәулікте нөмірсіз жүрген 50-ге жуық көлік анықталғаны туралы жазған едік

    Жол ережесі Полиция Көлік Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Авторлар