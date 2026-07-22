Түркістан облысында нөмірін жасырып жүрген жүргізушінің қулығы әшкереленді
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысында көлігінің мемлекеттік тіркеу нөмірін арнайы құрылғы арқылы жасырып жүрген жүргізуші полицейлерге ұсталды.
Түркістан облысында полицейлер мемлекеттік тіркеу нөмірін қасақана бүркемелеп, жол қозғалысы ережесін бұзған жүргізушіні анықтап, заң аясында жауапкершілікке тартты.
Тәртіп сақшылары республикалық маңызы бар Шымкент — Самара автожолында жылдамдық пен уақытты өлшейтін бейнебақылау жүйесінен келіп түскен бағыттама негізінде Түркістан қаласына бағыт алған Toyota Camry автокөлігін тоқтатқан.
— Тексеру барысында көліктің мемлекеттік тіркеу нөміріне арнайы қолдан ашылып-жабылатын тетік орнатылғаны анықталды. Жүргізуші бұл құрылғымен нөмірді қажет кезінде жасырып, бейнебақылау камераларына түспеу және жауапкершіліктен жалтару мақсатында пайдаланған, — деп хабарлады облыстық полиция департаменті.
Құқық бұзушылық дерегі бойынша автокөлік айып тұрағына қойылып, жүргізушіге қатысты әкімшілік шара қолданылды.
Бұған дейін Түркістан облысында бір тәулікте нөмірсіз жүрген 50-ге жуық көлік анықталғаны туралы жазған едік.