Түркістан облысында өткен «Мөлдір бұлақ» акциясына 1500 адам қатысты
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Жаңару күніне орай Түркістан облысында «Мөлдір бұлақ» экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Игі шара Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынған «Таза Қазақстан» жалпыұлттық бағдарламасы аясында өтті.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жариялап, республика аумағында «Мөлдір бұлақ» экологиялық акциясын бастау туралы тапсырма берген болатын. Осыған сәйкес Түркістан облысында акция кең көлемде ұйымдастырылып, оған өңір тұрғындары, мемлекеттік қызметкерлер, еріктілер мен жастар белсенді қатысты.
Наурыз мерекесімен тұспа-тұс келген экологиялық шара Наурызнама аясындағы Тазару күніне арналды. Осы күні Түркістан облысының шығыс қақпасы саналатын Түлкібас ауданында табиғатты қорғауға бағытталған ауқымды іс-шара өтті.
Түлкібас өңірі Қаратау мен Алатау жоталары түйіскен аймақта орналасқан, табиғи бұлақтар мен өзендерге бай өңір саналады. Ауданда жеті өзен бастау алып, жүзге жуық бұлақ көзі халық игілігіне қызмет етіп келеді.
Экологиялық акцияға облыс әкімі Нұралхан Көшеров бастаған өңір басшылығы қатысып, «Әулие бастау» бұлағының көзін тазарту және абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Бұлақ маңына ағаш көшеттері отырғызылып, аумақ ретке келтірілді.
Облыс әкімі Нұралхан Көшеров Мемлекет басшысы Үндеуінде айтылған бастамалардың маңыздылығына тоқталып, бұлақ көздерін сақтау мен тазарту жұмыстары жүйелі түрде жалғасатынын айтты.
– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы үндеуінде республика аумағында «Мөлдір бұлақ» бастамасын жаппай іске асыру қолға алынғанын атап өтті. Бұл жоба аясында бұлақтардың көзін ашу, тал егу, жағалауларды, саябақтар мен аулаларды тазалау жұмыстары жалғасады. Бұл – бір күндік акция емес, болашақ ұрпаққа таза табиғат қалдыруға бағытталған жүйелі жұмыс. Су тапшылығы барлық өңірге ортақ мәселе. Сондықтан бұлақ көздерін сақтау – баршамыздың міндетіміз. Бүгінгі акцияға облыс бойынша 1500 адам қатысуда. Алдағы уақытта өңірдегі 1500-ге жуық бұлақтың көзін ашу жоспарланып отыр, – деді Нұралхан Көшеров.
«Әулие бастау» бұлағы 1940 жылдан бері пайдаланылып келе жатқан маңызды су көзі. Ол Жыланды және Көкбұлақ өзендері арқылы Арыс өзеніне құйып, бірнеше елді мекенді сумен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта бұлақ суы 45 гектар суармалы жерді, 30 гектар егістікті және 120-дан астам тұрғын үйді сумен қамтып отыр.
Жалпы Түлкібас ауданында 59 елді мекеннің 49-ы ауыз суды табиғи бұлақ көздерінен пайдаланады. Сонымен қатар 111 канал арқылы 13 832 гектар ауыл шаруашылығы жері ағын сумен қамтамасыз етілуде.
Айта кету керек, «Мөлдір бұлақ» экологиялық акциясы облыстың барлық аудандарында бір мезетте ұйымдастырылып, оған шамамен 1500 адам қатысты. Ал «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында өңір бойынша 1,3 миллионға жуық тұрғын қатысып, 1 миллионнан астам ағаш көшеті отырғызылған.
Алдағы уақытта бұлақ көздерін сақтау мақсатында заманауи тәсілдер енгізіліп, су көздеріне QR-код орнату жоспарланып отыр. Бұл бұлақтар туралы ақпарат алуды жеңілдетіп, тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді.