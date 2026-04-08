Түркістан облысында полицейлер мен олардың сыбайластары сотталды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысында қызметтік өкілеттігін теріс пайдаланған полицейлер мен олардың сыбайластарына қатысты сот үкімі шықты. Істе заңсыз тоқтатылған көлік, ұрланған майнинг құрылғылары және миллиондаған шығын туралы айтылған.
Түркістан облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында тәртіп сақшылары мен олардың сыбайластарына қатысты іс алқабилердің қатысуымен қаралды.
Сот мәліметінше, оқиға 2024 жылдың қараша айында болған. Барлығы алты адам айыпталған. Олардың төртеуі «Қорқытып алу» және «Билікті немесе лауазымдық өкілеттікті асыра пайдалану» баптарымен, ал екеуі «Ұрлық» бабымен жауапқа тартылған.
– Сотталушылар Б. Н. және А. ҚК-нің 194-бабы 4-бөлігінің 2-тармағымен кінәсіз деп танылып, ақталды. Н. және А.-ның әрекеттері ҚК-нің 362-бабы 4-бөлігінің 3-тармағынан ҚК-нің 361-бабы 4-бөлігінің 3-тармағына қайта сараланып, әрқайсысына белгілі лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына айыра отырып, 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. ҚК-нің 49-бабының талабына сәйкес, Н. полиция майоры шенінен, ал А. подполковнигі шенінен айыру түріндегі қосымша жаза тағайындалды, – делінген облыстық сот хабарламасында.
Сондай-ақ «Билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану» бабымен айыпталған тағы бір адамның әрекеті «Лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану» бабына қайта сараланған. Оған белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына айыра отырып, 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Ал «Ұрлық» бабымен айыпталған екі адамның біріне рақымшылық заңы қолданылып, 4 жыл 9 ай 18 күн мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Екіншісіне 4 жыл жаза белгіленіп, ол шартты деп танылды.
– Сотталушы Б. полиция қызметкерлері – сотталушылар Н. мен А.-ға Түркістан облысы Түлкібас ауданынан өтіп бара жатқан автокөлікте есірткі зат бар болу мүмкін деген ақпарат берген. Сотталушылар Н. мен А. лауазымдық өкiлеттiктерді теріс пайдаланып, ақпаратты ресми түрде тіркемей, басшыларына баянат арқылы баяндамай, тиісті заңды іс шараларды өткізбей, сотталушы Б.-ны көмектесуші ретінде тартып автокөлікті заңсыз тоқтатқан. Оны айыппұл автотұрағына орналастырып, есірткі зат жөнінде ақпарат қуатталмаған соң оқиға болған жерден кетіп қалған. Ал сотталушылар М. мен Е. автотұрақта тұрған жоғарыда көрсетілген жүк автокөлігінің прицебіне заңсыз кіріп, ондағы 1169 дана майнинг құрылғыларын ұрлап, жәбірленушіге жалпы 100 782 997 теңге аса ірі мөлшерде шығын келтірген, – делінген сот мәліметінде.
Сот шешімімен жәбірленушіге келтірілген 67 млн теңгеден астам материалдық шығын сотталушылардан ортақ тәртіппен өндірілетін болды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
