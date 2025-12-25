KZ
    Түркістан облысында сапасыз салынған 44,5 км жол қайта төселді

    АСТАНА. KAZINFORM — Осы жазда жолаушылар жаңадан төселген жолдың қалай толқынданып кеткенін көрсетіп, әлеуметтік желіге жариялаған еді. 

    Жол құрылысына арналған 191 технология цифрлық бірыңғай базаға тіркелді
    Фото: Көлік министрлігі

    Ұлттық сапа орталығының мәліметінше, бұл Өзбекстан шекарасымен түйісетін республикалық маңызды трасса. Нақтырақ айтсақ, «Жизақ — Гагарин — Жетісай — Киров — Қызыләскер — Сарыағаш — Абай — Жібек жолы» автомобиль жолының 144-156 және 197-220 шақырымы аралығы. 

    Ұлттық сапа орталығының Түркістан облысы бойынша филиалының инженері Нұржан Әшірматтың айтуынша, сараптама жұмыстары асфальтбетон қоспасының құрамы талапқа сай емес екенін анықтады.

    — Зертханалық талдаулардан кейін тиісті нұсқау берілді. Мердігер жол жабынын түгел қырып тастап, битум эмульциясынан бастап қиыршық-құм қоспасын және асфальтбетон қабатын қайта төсеп шығуына тура келді. Аталған жол кепілдік мерзімінде. Демек бар шығынды мердігер көтереді. Анықталған ақауларды жоюға міндеттеледі, — деді ол.

    Бұдан бұрын Атырауда асфальтбетон шығаратын 7 зауыт талапқа сай келмегенін жазғанбыз.

    Аймақ Құрылыс Жол құрылысы Түркістан облысы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
