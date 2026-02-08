Түркістан облысында су арнасынан аудандық маңызы бар жолға қауіп төніп тұр
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Сайрам ауданы Қарасу ауылдық округіне қарасты Әйтеке би ауылында көпір маңындағы су арнасы аудандық маңызы бар автомобиль жолына қауіп төндіріп тұр.
Ақсу су арнасы соңғы екі жыл бойы негізгі жолға қарай ығысып, жағалауды шайып келген. Қазіргі кезде су шайған аумақтың ұзындығы шамамен 20 метрге жетті.
Бүгінгі таңда су арнасы мен жолдың арасын небәрі үш метр бөліп тұр. Бұл жағдай көктем мезгілінде су көлемі артқан жағдайда жолдың опырылуына және су тасқыны қаупінің күшеюіне алып келуі мүмкін.
Аталған мәселеге байланысты Сайрам ауданының әкімі Мадияр Оразалиев тиісті сала басшыларымен бірге қауіпті аумаққа барып, жағдаймен танысты.
— Су арнасының бағытын өзгертуді жоспарлап отырмыз. Егер су тасыса, жолды толықтай қопарып кету қаупі бар. Сондықтан бұл мәселеге қазірден бастап кірісеміз. Көктемде су көлемі күрт артатынын ескере отырып, арнайы техникаларды жұмылдырып, су арнасын ретке келтіру және қалпына келтіру жұмыстарын жедел жүргізу жөнінде жауапты мекемелерге нақты тапсырмалар берілді, — деді аудан әкімі.
