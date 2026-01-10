Түркістан облысында төрт түлікке чип салынады
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Сауран ауданы Шаға ауылдық округінде «Ветеринария саласын цифрландыру» пилоттық жобасы жүзеге асып жатыр. Жануарларды чиптендіру жұмыстары наурыз айында басталады.
Облыстық ветеринария басқармасының басшысы Ербұлан Жәнібековтің айтуынша, жануарларды чиптендіру ауыл шаруашылығы жануарларын есепке алу және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қолға алынған.
Сондай-ақ аталған жоба жалған мал басын субсидиялауға жол бермейді және несиеге алынған жануарлардың көрсету фактілері жойылады. Жануарларға егілген вакциналық іс-шараларды сканер арқылы оқып дерекқорға жылдам енгізуге мүмкіндік береді.
– Малды есепке алу мен бірдейлендірудің негізгі құралы – сырғаландыру. Алайда тәжірибе көрсеткендей, сырғалар жиі түсіп қалады немесе механикалық жолмен зақымдалады. Әсіресе мал ұрлығы кезінде сырғаны құлағынан кесіп тастайды. Сонымен қатар Өзбекстан бағытына заңсыз мал өткізу фактілері де жиі кездесіп отыр. Осы мәселелердің алдын алудың ең тиімді жолы – ауыл шаруашылығы жануарларын чиптендіру. Чип бір малға тек бір рет орнатылады және ол үнемі жарамды. Арнайы сканер мен планшет арқылы чип оқылған сәтте мал туралы барлық ақпарат, яғни қандай ветеринариялық іс-шаралар жүргізілгені, вакцинациясы, қан алу деректері және т.б. бірден көрінеді. Бұл жүйе қағазбастылықты толығымен жояды. Қазіргі кезде ветеринарлар актіні бірнеше рет толтырып, аудандық және облыстық деңгейде қайта тапсырады. Ал чиптендіру арқылы барлық ақпарат бірден электронды базаға енгізіліп, аудан, облыс және республика деңгейінде қолжетімді болады. Чиптендіру жұмыстары биыл наурыз айында басталады, – деді ол.
Ветеринария саласындағы келесі жобаның бірі – жануарларға шағылысатын лента тағу. Оның сөзінше, қазіргі таңда 5 мың дана шағылысатын лента сатып алынып, аудан және қала деңгейіндегі жол бойында орналасқан шаруашылықтарға таратылып жатыр.
Бұл жұмыстар нәтижесінде жол-көлік оқиғаларын азайтып, жол бойындағы жануарлардың нақты есебін жүргізу және мал иелерінің жауапкершілігін арттыру көзделген.
– 2025 жылы облыста 25 жол-көлік оқиғасы тіркелді. Соның салдарынан 3 адам қаза тауып, 45 адам ауыр жарақаттанды. Аталған жол апаттарының басым бөлігі түнгі уақытта, малдардың қараңғыда күре жол бойында көрінбеуінен болған. Қазіргі таңда Түркістан-Шолаққорған, Түркістан-Қызылорда, Түркістан-Шымкент, сондай-ақ Шымкент-Сарыағаш-Келес, Жетісай-Мақтаарал-Шардара және Арыс бағытындағы ірі автожолдардың бойында 5 мыңға жуық мал анықталды. Мал иелеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы осы малдардың мойнына шағылысатын лента тағу жоспарланған, – деді ол.
Сонымен қатар 109 бірыңғай байланыс орталығы ветеринария саласында іске қосылып, ауыл тұрғындары ветеринар мамандардың қызметіне жүгіну, бағалау және кері байланыс беру мүмкіндігіне ие болды. Қазіргі күнге дейін 441 өтінім түскен. Жоба аясында ақылы қызметтерге автоматты төлем жасау үшін QR код орнатылған. 109 бірыңғай байланыс орталығын дамыту және ЖИ жүйесін енгізу бағытында мердігер компаниямен келісімшарт жасалды.
Ветеринария саласы үшін өңірде 2025 жылы жергілікті бюджеттен 1,7 млрд теңгеге 85 дезинфекциялық автокөлік сатып алынса, қосымша бюджеттен 34,4 млн теңгеге төл алу мен өнімділік көрсеткішін арттыру мақсатында 17 УДЗ сканер аппараты жеткізілген.
Биыл республикалық бюджеттен 3,9 млрд теңге бөлініп, облыста 107 ветеринариялық бекет, 6 ветеринариялық станция және 21 мал өлексесін тастайтын орын салу жоспарланып отыр.
Бұдан бұрын Түркістан облысында жайылымдағы мал жыртқыштарға жем болып жатқанын жазған едік.