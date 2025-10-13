KZ
    Түркістан облысында той кортежі жол ережесін өрескел бұзды

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысы Полиция департаменті әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу барысында Алматы — Шымкент автожолының 667 шақырымында үйлену той кортежінен бірнеше автомобиль жүргізушілерінің жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу фактісін анықтады. 

    Түркістан облысында той кортежі жол ережесін өрескел бұзды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Белгілі болғандай, Сайрам ауданының тұрғыны үйлену тойын өткізу үшін 10-ға жуық автокөлік жалдаған. Олардың жүргізушілері жол ережесін өрескел бұза отырып, басқа да көліктерге кедергі келтіріп, апаттық жағдай туғызған.

    — Қазіргі уақытта барлық жүргізуші анықталып, жауапқа тартылды. Ал автомобильдер айыптұрағына қойылды. Сондай-ақ ұйымдастырушымен профилактикалық әңгіме жүргізілді. Полиция барлық азаматты жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырады, сондай-ақ ереже бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді, — деді Түркістан облысы Полиция департаменті бастығының орынбасары, полиция полковнигі Бағланбек Айтпаев.

