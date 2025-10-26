Түркістан облысында үш күн бұрын ауруханадан қашқан сотталушы ұсталды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысы Полиция департаментінің Криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде медициналық мекемеден қашып кеткен сотталушыны ұстады. Ол Түркістан қаласынан, танысының үйінен табылды.
Бұл оқиғаға қатысты Түркістан облысы Полиция департаментінің бастығы Мұрат Қабденов пікір білдірді.
— Ұсталған азамат тергеу изоляторына орналастырылды. Қазіргі уақытта барлық жағдайларды анықтауға бағытталған қажетті іс шараларды атқарып жатырмыз. Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Оқиға биылғы 23 қазанда болған. Сотталушыны ұстау мақсатында ауқымды жедел-іздестіру іс-шаралары ұйымдастырып, бақылау бекеттерін қойып, сондай-ақ полицияның барлық жеке құрамын жұмылдырған болатынбыз. Бұл жайт менің жеке бақылауымда, — деді облыстық Полиция департаментінің бастығы.
Еске сала кетейік, бұған дейін Түркістан облысында емделіп жатқан сотталушы ауруханадан қашып кеткенін жазған едік.