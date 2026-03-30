    22:18, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Түркістан облысында із-түзсіз жоғалған жасөспірім іздестіріліп жатыр

    АСТАНА.KAZINFORM - Кентау қаласында 2010 жылы туған Дамир Сүлеймен атты жасөспірім жоғалып кетті. Ол 9 наурыз күні үйінен шығып, қайта оралмаған. 

    Фото: ІІМ

    Қазіргі уақытта полиция іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.

    Полиция жоғалған жасөспірім туралы қандай да бір ақпарат болса, 8-775-000-02-11, 8-705-311-78-53 нөмірлеріне немесе «102» арнасына хабарлауды сұрайды. 

    Айта кетелік Оралда ер адамды өлтіріп, халықаралық іздеуде жүрген қаскөй ұсталған еді

     

    Назым Бөлесова
