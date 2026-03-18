ҚР президентінің телерадиокешені
    00:25, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    Түркістан облысында жылу маусымы қашан аяқталады

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысында 2025-2026 жылғы жылыту маусымы штаттық режимде өтіп жатыр.

    Фото: Freepik

    Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының мәліметінше, өңірде ауа температурасы жылыту кезеңі барысында тұрақты деңгейде сақталған.

    Қазіргі таңда облыста 1 жылу-энерго орталығы, 36 орталықтандырылған және 2 083 автономды қазандық қалыпты жұмыс істеп тұр. Нәтижесінде 1 297 білім беру, 685 денсаулық сақтау, 685 мәдениет, 7 жұмыспен қамту, 73 спорт нысаны және 737 көпқабатты тұрғын үй жылумен толық қамтамасыз етілген.

    Сондай-ақ, осы қыста бюджеттік мекемелер, тұрғындар және жылыжайлар қажетті көмірмен толық қамтылды. Бұл мақсатта 580 мың тоннадан аса көмір әзірленді.

    Ведомство мәліметінше, облыстағы жылыту маусымы тұрақты бақылауда.

    – Сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасы бес күн қатарынан +8°C және одан жоғары болған жағдайда немесе күрт жылыну болжанса, аудан және қала әкімдері арнайы өкіммен жылыту маусымын аяқтау туралы шешім қабылдайды. Осыған байланысты өңірде жылыту маусымын 1-15 сәуір аралығында аяқтау жоспарланып отыр, – делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Түркістан облысында коммуналдық кәсіпорын жылу тарифін бірнеше есе негізсіз көтергенін жазған едік. 

    Сәбит Тастанбек
