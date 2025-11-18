KZ
    00:04, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Түркістан облысында жоғалып кеткен 15 жасар қыз Алматыдан табылды

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысы Арыс аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын кәмелетке толмаған қызының жоғалып кеткені туралы хабарлаған.

    Түркістан облысында жоғалып кеткен 15 жасар қыз Алматыдан табылды
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Анасының айтуынша, жасөспірім күндіз үйден шығып, қайта оралмаған.

    — Қызды іздеу үшін аудандық полицияның жеке құрамы жұмылдырылып, қажетті жедел-іздестіру шаралары жүргізілді. Іздеу барысында полицейлер оның таныстарын, байланыстарын және болуы мүмкін жерлерін анықтады. Нәтижесінде тәртіп сақшылары 15 жасар оқушыны Алматыдан тапты, — делінген облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан ресми ақпаратта.

    Белгілі болғандай, ол мегаполиске өз бетімен кетіп, серуендемек болған. Қыз аман-есен үйіне жеткізіліп, ата-анасына тапсырылды.

    Қазіргі уақытта полицейлер жасөспіріммен профилактикалық әңгіме өткізді, сондай-ақ оның ата-анасына да түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

    Бұдан бұрын Түркістанда 9-сынып оқушысын сыныптасы ұрып өлтіргенін жазған едік. 

