Түркістан облысында жұмыссыздықпен күрес қалай жүріп жатыр
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Бүгінде өңірде 2 млн 150 мыңнан астам тұрғын болса, экономикалық белсенді халық саны – 861 913 адам. Оның ішінде жұмыспен қамтылғандар саны – 822 014 (жалдамалы қызметкерлер – 442 211, өздігінше жұмыспен қамтылғандар – 379 803).
Қазіргі таңда Түркістан облысында 40 мыңға жуық жұмыссыз азамат бар. 2025 жылы жұмыспен қамту картасы шеңберінде 130 769 жаңа жұмыс орнын құру көзделген. Бұл республика бойынша құрылатын жұмыс орындарының 14,5 пайызын құрап, ең жоғары көрсеткіш болып қалыптасты.
Өткен жылдың қорытындысымен 147 719 азамат жұмыспен қамтылып, жоспар артығымен орындалған. Оның ішінде 100 046 тұрақты жұмыс орны құрылса, 47 673 уақытша жұмыс орны жасақталған. Жұмыссыздық деңгейі 4,6%-ды көрсетіп, төмендеген.
Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Мекенхан Қозыханұлының айтуынша, еңбекпен қамту 5 бағыт бойынша жүргізілген.
– 4074 жұмыс орны ұлттық жобалар мен жеке инвестициялық жобалар шеңберінде құрылса, 22 595 жұмыс орны «10 мың тұрғынға 100 жаңа жұмыс орны» шеңберінде ашылған. 45 мың адам субсидияланатын жұмыс орындарына жіберілсе, 57 221 адамды еңбек нарығындағы бос орындар арқылы жұмысқа орналастыру және 1793 адамға грант беру көзделіп, тиісті индикатор орындалған, – деді ол.
Ал 2026 жылға арналған «Өңірлік жұмыспен қамту картасы» аясында 74 516 адамды (54481 – тұрақты, 20035 – уақытша) жұмыспен қамту жоспарланып отыр.
– Оның ішінде 40 588 адам бос жұмыс орындарына жолданса, 2472 тұрғын ұлттық жобалар негізінде ашылатын жұмыс орындарына тартылады. 11476 тұрғын «10 мың тұрғынға 100 жаңа жұмыс орны» жобасы, ал 18530 адам субсидияланатын жұмыс орындары арқылы еңбекке тартылады деп жоспарланған. 1450 адамға грант беру межеленген, – деді Мекенхан Қозыханұлы.
Тұрғындар облыстағы инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру, өнеркәсіп және кәсіпкерлік, туризм, ауыл шаруашылығы салаларына жолданады. Оның ішінде «Түркістан мақта агроөнеркәсіптік кешені» және «JASYL SUYQ QAZAQSTAN» компанияларына тағы мыңнан астам тұрғынды жұмысқа орналастыру көзделіп отыр.
Бұдан бұрын отандық өндірісті дамыту және қайта өңдеуді қолдау мақсатында Түркістан облысында «Шағын өндірістік парк» жобасы қолға алынғанын жазған едік. Жоба аясында 248 ғимарат салып, 5 мыңға жуық жұмыс орнын құру жоспарланған. Қазіргі уақытта 40 ғимарат салынып, 32 жоба іске қосылды. 2 мыңға жуық жұмыс орны ашылды.