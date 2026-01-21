Түркістан облысындағы колледждерде сұранысы төмен мамандықтар қысқартылмақ
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Бүгінде облыста 50 колледж бар. Оның 28-і мемлекеттік болса, 22-сі – жекеменшік.
Облыстық білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Ғалымжан Орыновтың айтуынша, өңірдегі колледждер ауыл шаруашылығы, құрылыс, қызмет көрсету, туризм, техника және технология, медицина, өнер және гуманитарлық ғылымдар, білім салалары бойынша мамандар даярлайды.
Қазіргі таңда 84 мамандық бойынша 46 747 студент білім алып жатыр. Оның 79 пайызы мемлекеттік тапсырыс негізінде оқиды.
2024-2025 оқу жылында облыс колледждерін 12 619 студент тәмамдаған. Түлектердің 81 пайызы жұмыспен қамтылып, жоспарланған көрсеткіш толық орындалған. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 5 пайызға жоғары.
– Талдау нәтижесінде техникалық, өндірістік және ауыл шаруашылығы бағытындағы мамандықтар бойынша жұмыспен қамту деңгейі 90-100 пайыз аралығында екені анықталды. Ал қызмет көрсету, шығармашылық және әлеуметтік бағыттағы мамандықтарда көрсеткіш орташа деңгейде қалып отыр. Кейбір медицина, қауіпсіздік және әкімшілік мамандықтары бойынша еңбек нарығындағы сұраныс төмен. Осыған байланысты 2026 жылға мемлекеттік білім беру тапсырысын ұсынуда сұранысы төмен мамандықтарды қысқартып, инвестициялық жобалармен және өңірдің нақты кадр қажеттілігімен тікелей байланыстыру жоспарланып отыр, – деді ол.
Ведомствоның мәліметінше, 2025-2026 оқу жылына облысқа 15 500 мемлекеттік грант бөлінген. Оның 57 пайызы жұмысшы мамандықтарына бағытталған. 692 кәсіпорынмен жасалған келісімдер аясында 36 колледжде 11 223 студент дуальды форматта білім алып жүр.
Өңірдегі 12 колледж шетелдік оқу орындарымен 20 халықаралық меморандумға қол қойып, қос диплом беру, академиялық ұтқырлық және педагогтердің халықаралық тағылымдамасын іске асырып отыр. Өткен жылы 3 колледж халықаралық акредитациядан өткен.
Бұдан бұрын қазақстандық колледжде жасанды интеллект зертханасы ашылатынын жазған едік.