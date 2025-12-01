KZ
    Түркістан облысындағы өрттен зардап шеккен 7 жасар қыз көз жұмды

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысының Алғабас ауылында тұрғын үйден шыққан өрттен зардап шеккен 7 жасар қыз көз жұмды. Бұл туралы Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы хабарлады.

    медицина операция
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    – 2025 жылдың 30 қарашасында Жетісай ауданында болған өрт салдарынан ауруханаға өте ауыр жағдайда жеткізілген 2018 жылғы қыз көз жұмды. Көрсетілген интенсивті терапияға, бейінді мамандардың (соның ішінде республикалық санитарлық авиацияның 4-деңгей мамандарының) кеңестеріне, реанимациялық және дезинтоксикациялық шаралардың толық кешенінің жүргізілуіне қарамастан, орталық жүйке жүйесіне ауыр зақым келген қызды аман алып қалу мүмкін болмады. Марқұмның туған-туыстарына және жақындарына шын жүректен көңіл айтамыз, – делінген ресми хабарламада. 

    Айта кетсек, өрттен қаза тапқан 13-ші адамның денесі жедел жәрдем көлігімен ауылына жеткізілді, бүгін сағат 12:00-де жаназасы оқылып, жер қойнына тапсырылды. 

    Бұдан бұрын Түркістан облысында тұрғын үйде болған өрттен 12 адам мерт болғанын жазған едік.

    21 қараша күні 7 жасар жеткіншек Жетісайдан тікұшақпен Шымкентке жеткізілді.

    Түркістан облысындағы өрттен зардап шеккен баланың жағдайы ауыр екенін хабарлаған болатынбыз. 

     

     

     

    Сәбит Тастанбек
    Автор
