Түркістан облысындағы өрттен зардап шеккен 7 жасар қыз көз жұмды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысының Алғабас ауылында тұрғын үйден шыққан өрттен зардап шеккен 7 жасар қыз көз жұмды. Бұл туралы Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы хабарлады.
– 2025 жылдың 30 қарашасында Жетісай ауданында болған өрт салдарынан ауруханаға өте ауыр жағдайда жеткізілген 2018 жылғы қыз көз жұмды. Көрсетілген интенсивті терапияға, бейінді мамандардың (соның ішінде республикалық санитарлық авиацияның 4-деңгей мамандарының) кеңестеріне, реанимациялық және дезинтоксикациялық шаралардың толық кешенінің жүргізілуіне қарамастан, орталық жүйке жүйесіне ауыр зақым келген қызды аман алып қалу мүмкін болмады. Марқұмның туған-туыстарына және жақындарына шын жүректен көңіл айтамыз, – делінген ресми хабарламада.
Айта кетсек, өрттен қаза тапқан 13-ші адамның денесі жедел жәрдем көлігімен ауылына жеткізілді, бүгін сағат 12:00-де жаназасы оқылып, жер қойнына тапсырылды.
Бұдан бұрын Түркістан облысында тұрғын үйде болған өрттен 12 адам мерт болғанын жазған едік.
21 қараша күні 7 жасар жеткіншек Жетісайдан тікұшақпен Шымкентке жеткізілді.
Түркістан облысындағы өрттен зардап шеккен баланың жағдайы ауыр екенін хабарлаған болатынбыз.