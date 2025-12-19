19:17, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Түркістанда қараусыз қалған 70 нысан анықталды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Қала аумағында түнгі жарықтандырумен қамтылмаған 38 көшенің 27-сінде жұмыстар толық аяқталған. Ал қалған 11 көшеде жұмыстар әлі жалғасып жатыр.
Қала әкімдігінің хабарлауынша, зерделеу нәтижесінде шаһар аумағында қараусыз қалған 70 нысан анықталған, оның басым бөлігі — жеке үйлер.
— Аталған ғимараттардың 12-сі жойылды, қалғандарының иелерімен ретке келтіру немесе сүріп тастау жұмыстары атқарылып жатыр, — делінген ресми ақпаратта.
Биыл қалада 200 бейнебақылау камерасы толық жаңартылып, қосымша 210 жаңа камера орнатылды. Ал келесі жылы тағы 275 камера орнату жоспарланып отыр.
