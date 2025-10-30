Түркістанда қазақ күресінен Қажымұқан атындағы әлем кубогі басталды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM - Бүгін Түркістан қаласындағы Olympic Center спорт кешенінде қазақ даласының даңқты батыры, күш атасы Қажымұқан Мұңайтпасұлының жүлдесіне арналған қазақ күресінен ересектер арасындағы әлем кубогі салтанатты түрде басталды.
Төл спортымыздың мәртебесін арттыруды мақсат еткен халықаралық доданың ашылу рәсіміне Түркістан облыстық мәслихат төрағасы Нұралы Әбішов, Qazaq Kuresi қауымдастығының бас директоры Дамир Бекбосынов және Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ертай Алтаев қатысып, спортшыларға сәттілік тілеп, жылы лебізін білдірді.
– Түркі әлемінің рухани астанасы – қасиетті Түркістанға қош келдіңіздер! Бүгін қазақ күресінен ұлт мақтанышы, күш атасы Қажымұқан Мұңайтпасұлы атындағы әлем кубогі өтіп жатыр. Қазақ күресі – ұлттық спорт түрлерінің ішінде айрықша рух пен қайсарлықты дәріптейтін төл өнеріміз. Бүгінде әлемнің 40-тан аса елінде қазақ күресінің федерациялары құрылып, жүйелі жұмыс атқарылып жатыр. Соңғы жылдары әлем, Азия, Африка және Еуропа чемпионаттары тұрақты өткізіліп, қазақ күресі жаңа деңгейге көтерілді. Сондай-ақ елімізде жоғары дәрежеде ұйымдастырылып келе жатқан «Тұран барысы», «Қазақстан барысы», «Еуразия барысы» және «Әлем барысы» сынды турнирлер халықтың зор қызығушылығына ие. Күні кеше қазақ күресінен ересектер арасындағы Азия чемпионаты сәтті аяқталды. Бүгінде Түркістан қаласы қазақ күресінің халықаралық орталығына айналып отыр, – деді Ертай Кенжебекұлы.
30-31 қазан күндері өтетін дүбірлі додада 14 елден келген 100-ге жуық балуан боз кілемге шығып, 8 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынайды. Ер жігіттің ептілігі мен қайратын, рухы мен төзімін сынға салатын бұл жарыс әлемнің үздік балуандарын анықтамақ.
Жыл өткен сайын ауқымы кеңейіп, ұйымдастыру деңгейі артып келе жатқан байрақты бәсеке биыл ерекше форматта өтіп жатыр. Доданың жоғары деңгейде өтуіне еліміздің ұлттық спорт қауымдастығы мен Түркістан облысы әкімдігі бірлесе атсалысып отыр.
Қазақ күресінің абыройын халықаралық аренада жаңа белеске көтеруді көздейтін бұл әлем кубогі – спортшылар үшін үлкен сын, ал жанкүйерлер үшін нағыз рух мерекесі болмақ.
Естеріңізге сала кетсек, кеше аталған спорт кешенінде қазақ күресінен Азия біріншілігі аяқталған болатын. Сарықұрлық додасында Қазақстан құрамасы 10 алтын, 4 күміс және 2 қола медальмен жалпы командалық есепте көш бастады.
Сондай-ақ, қазақ күресінен келесі әлем чемпионаты қай елде өтетіні белгілі болды.