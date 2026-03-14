    12:16, 14 Наурыз 2026 | GMT +5

    Түркістанда «Көрісу күні - Амал мерекесіне» арналған мәдени-танымдық іс-шара өтті

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM –  Түркістан қаласындағы «Фараб» кітапханасында ұлттық құндылықтарды дәріптеу және қазақ халқының салт-дәстүрін кеңінен насихаттау мақсатында «Көрісу күні - Амал мерекесіне» арналған мәдени-танымдық іс-шара өтті.

    Фото: Түркістан облысы әкімдігі

    Аталған іс-шара барысында қазақ халқының ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан көрісу дәстүрінің мәні мен маңызы насихатталып, ұлттық салт-дәстүрлер мен рухани құндылықтарды дәріптеуге бағытталған мазмұнды бағдарламалар ұйымдастырылды.

    Сонымен қатар қатысушылар ұлттық дәстүр аясында бір-бірімен көрісіп, ізгі тілектер айтып, халқымыздың татулық пен сыйластыққа негізделген мәдениетін кеңінен танытты.

    Іс-шараның негізгі мақсаты – өскелең ұрпаққа ұлттық құндылықтарды насихаттау, халқымыздың бай мұрасын ұлықтау және қоғамда дәстүр сабақтастығын дәріптеу.

    Бүгін – наурызнаманың бастауы болып есептелетін Амал мерекесі. Осы орайда Амал күнінде кім кімге барып көрісу керек екені жайлы мәлімет ұсынуды жөн көрдік.

    Тегтер:
    Түркістан Көрісу күні Түркістан облысы
    Эльмира Оралбаева
