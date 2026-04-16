Түркістанда науқастар МРТ үшін жеке клиникаларға баруға мәжбүр – басқарма жауабы
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Облыстық денсаулық сақтау басқармасы Түркістан қалалық ауруханасында МРТ аппаратының жоқтығына қатысты пациенттердің шағымына жауап берді. Сонымен қатар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесінде сақтандырылған азаматтардың не себепті жеке клиникаларға жолданатынын түсіндірді.
Әлеуметтік желіде Түркістан қалалық ауруханасында МРТ аппараты жоқ екені туралы ақпарат тарады. Тұрғындардың айтуынша, сақтандырылғанына қарамастан олар ақылы жеке клиникаларда тексеруден өтуге мәжбүр.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасы МРТ барлық жағдайда тағайындалмайтынын және тек медициналық көрсеткіштер бойынша жүргізілетінін атап өтті.
– МРТ жүргізу қажеттілігін емдеуші дәрігер пациенттің жағдайын, ауру белгілерін және әрі қарайғы тексеру мен емдеу тактикасын ескере отырып анықтайды, – делінген ведомство жауабында.
Шұғыл жағдайларда тексеру сыртқы медициналық ұйымдар арқылы ұйымдастырылады.
– Пациентке МРТ зерттеуін шұғыл жүргізу қажет болған кезде тексеру ХҚТУ-дің клиникасымен және «Элит Мед» диагностикалық орталығымен келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. Медициналық көрсеткіштер мен пациенттің сақтандырылған мәртебесі расталған жағдайда, МРТ тексеруі меншік нысанына қарамастан МӘМС жүйесі аясында тегін жүргізіледі, – деп мәлімдеді басқарма.
Жедел көрсеткіштер болмаған жағдайда МРТ тек учаскелік дәрігердің жолдамасы негізінде пациенттің тіркелген немесе тұрғылықты жері бойынша жоспарлы түрде жүргізіледі.
– Кейбір жағдайларда диагноз қою үшін МРТ жүргізу қажет болмайды. Себебі оны тағайындау туралы шешім тек медициналық көрсеткіштер негізінде қабылданады және әрбір өтініш үшін міндетті емес, – деп нақтылады ведомство.
Бұдан бұрын Түркістан облысының прокуратурасы мемлекеттік және жекеменшік медициналық ұйымдарды тексеру барысында МӘМС жүйесінде қаражатты заңсыз алу және жұмсау фактілерін анықтағанын жазған едік.