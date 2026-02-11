KZ
    Түркістанда нөсерден кейін су жиналған аумақтарды тазарту қалай жүріп жатыр

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан қаласында кейінгі күндері жауған толассыз жауын жаяу жүргіншілер мен көлік жүргізушілеріне қиындықтар тудырды.

    Түркістанда нөсерден кейін су жиналған аумақтарды тазарту қалай жүріп жатыр
    Фото: Түркістан қаласы әкімдігі

    Қала әкімдігінің хабарлауынша, қатты нөсерден кейін магистралды құбырларда кедергілер пайда болған және сол учаскелерде мердігерлердің есебінен қалпына келтіру жұмыстары қолға алынған. 

    – Қала әкімі Әзімбек Пазылбекұлының тапсырмасына сәйкес, кәріз жүйесі жүргізілген көшелердегі кемшіліктер ретке келтіріліп жатыр. Жалпы қала бойынша 41 техника және 100-ге жуық сала мамандары жұмылдырылған. Анықталған аймақтар қала әкімдігінің қатаң бақылауына алынды, - делінген хабарламада.

    Түркістанда нөсерден кейін су жиналған аумақтарды тазарту қалай жүріп жатыр
    Фото: Түркістан қаласы әкімдігі
    Түркістанда нөсерден кейін су жиналған аумақтарды тазарту қалай жүріп жатыр
    Фото: Түркістан қаласы әкімдігі

    «Түркістан Су» мекемесі директорының орынбасары Сейілбек Дайрабайдың айтуынша, Наурыз көшесінде, 1-шағынауданда және басқа секторларда қаладағы коммуналдық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр.

    Бұдан бұрын Түркістан облысында өзен тасып, 29 адам эвакуацияланғанын жазған едік.

    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
