Түркістанда өткен көкпар додасы елге ерекше көңіл-күй сыйлады
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан қаласында өткен көкпардан әлем чемпионаты тек спорттық бәсеке ғана емес, ұлттық рухты асқақтатқан айтулы оқиға ретінде есте қалды. Наурыз мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған дүбірлі дода ел ішінде ерекше серпіліс туғызып, көкпардың қоғамдағы маңызын тағы бір мәрте айқындады.
Финалда Қазақстан құрамасының Өзбекстанды 9:2 есебімен айқын жеңуі — ұлттық спорттың дамуы жүйелі жолға түскенінің көрінісі. Шешуші ойында қазақстандық көкпаршылардың жоғары шеберлігі мен командалық үйлесімділігі айқын байқалды.
Тоғыз жылдық үзілістен кейін қайта жанданған әлем чемпионатының дәл Түркістанда өтуі де кездейсоқ емес. Түркі әлемінің рухани астанасы саналатын қалада ұлттық спорттың ірі додасын өткізу — тарихи сабақтастықтың белгісі. Оның үстіне, жаңадан салынған заманауи атшабар халықаралық деңгейдегі жарыстарды қабылдауға толық дайын екенін көрсетті.
Халықаралық турнирге 9 елден командалардың қатысуы көкпардың географиясы кеңейіп келе жатқанын аңғартады. Әсіресе, Ауғанстан құрамасының алғашқы қатысуының өзі бұл спорт түрінің әлеуеті зор екенін дәлелдейді. Сарапшылар мұны Қазақстан тарапынан жүргізілген әдістемелік және оқу-жаттығу жұмыстарының жемісі деп бағалап отыр.
Дүниежүзілік көкпар қауымдастығының президенті Данияр Қобыландин турнирдің ауқымына тоқталып өтті. Оның айтуынша, жарысқа бастапқыда 11 ел шақырылып, соның 9-ы қатысқан.
— Наурыз мерекесі қарсаңында жаңа ипподромда жоғары деңгейдегі көкпар ойыны өтті. Алдағы уақытта мұндай жарыстарды шетелдерде де ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Биыл алғаш рет қатысқан Ауғанстан құрамасы да жақсы ойын көрсетті. Бұған дейін біздің бапкерлер осы елде оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізген болатын. Бұл — соның нақты нәтижесі, — деді ол.
Жарыстың Наурыз мерекесімен тұспа-тұс келуі оның әсерін еселей түсті. Атшабарға жиналған көрермендер үшін бұл тек спорт емес, ұлттық дәстүр мен мәдениеттің көрінісіне айналды. Көкпар — қазақ халқының болмысын, батырлық рухын, ұйымшылдығын көрсететін бірегей мұра екені тағы да дәлелденді.
Еске сала кетейік, көкпардан әлем чемпионаты соңғы рет 2017 жылы өткен. Ал алдағы 2026 жылы Қырғызстанда өтетін VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ресми бағдарламасына қазақтың көкпары енгізіліп отыр. Бұл — ұлттық спорттың халықаралық деңгейде мойындалып келе жатқанын білдіреді.
Қазақстан көкпар федерациясының президенті Айдарбек Қожаназаров мұндай жарыстардың маңызын ерекше атап өтті.
— Барша көкпарсүйер қауымды құттықтаймын! Тоғыз жыл бойы күткен айтулы дода жоғары деңгейде өтті. Осындай халықаралық жарыстардың арқасында көкпардың дамуына жол ашылады. Алдағы чемпионаттарда қатысушы елдер санын арттыра түссек, бұл спорт түрі әлемдік деңгейде өз орнын табады, — деді ол.
Жалпы жүлде қорының 30 миллион теңгені құрауы да турнирдің деңгейін арттырды. Мұндай қолдау спортшылардың кәсіби шеберлігін шыңдап, көкпардың бәсекеге қабілетін күшейте түседі.
Қорыта айтқанда, Түркістан төрінде өткен әлем чемпионаты елге ерекше көңіл-күй сыйлап қана қоймай, көкпардың болашағына деген сенімді нығайтты. Ендігі міндет — осы қарқынды сақтап, ұлттық спортты әлемдік деңгейге жүйелі түрде ілгерілету.