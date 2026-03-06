Түркістанда өткен жиында зиялы қауым өкілдері Ата заңның жаңа жобасына қолдау білдірді
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан қаласындағы «Достық» үйінде «Әділетті Конституция – қуатты мемлекет» тақырыбында дөңгелек үстел өтті.
Іс-шараның мақсаты – конституциялық реформалардың маңызын талқылау, қоғамдағы құқықтық мәдениетті арттыру және әділетті қоғам құру мәселелері бойынша пікір алмасу.
Жиынға мемлекеттік органдардың өкілдері, қоғам қайраткерлері, ғалымдар мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Дөңгелек үстелді Түркістан облыстық мәслихатының төрағасы, Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның мүшесі Нұралы Әбішов жүргізіп отырды.
Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен мемлекеттік саясатты жүзеге асырудағы заң үстемдігінің маңызына тоқталды.
– Өздеріңізге мәлім, Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Жарлығына сәйкес, 15 наурызда жаңа Конституцияға арналған республикалық референдум өтеді. Бұл – Егемен еліміздің болашағы жолында жасалып жатқан маңызды қадам. Конституциялық реформа – еліміздің саяси жаңғыруына, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын күшейтуге, қоғам мен мемлекет арасындағы өзара сенімді нығайтуға бағытталған. Бұл – «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының іс жүзіндегі жарқын көрінісі. Жаңа Конституциялық модель арқылы біз Әділетті Қазақстанның іргетасын қалаймыз. Жаңа заңда адам құндылығы артып, «Адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін» қағидаты басты орынға шығады. Әлеуметтік жауапкершілік күшейіп, мемлекеттің халық алдындағы міндеттері кеңейеді, теңсіздікті азайту тетіктері бекітіледі. Білім, ғылым және инновация елдігіміздің басты идеологиясы ретінде айқындалады. Тәртіп пен әділдік, яғни заң үстемдігі мен табиғатқа ұқыпты қарау алғаш рет конституциялық деңгейде бекітілмек. Әділетті конституция – қуатты мемлекетіміздің берік діңгегі. Сондықтан баршаңызды 15 наурыз күні өтетін референдумға белсене қатысуға шақырамын. Бұл – еліміздің тағдырын айқындайтын, әрбір азаматтың болашаққа тікелей үлес қосуына жол ашатын тарихи мүмкіндік, - деді Нұралхан Көшеров.
Жиын барысында Түркістан облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы жанындағы Аналар кеңесінің төрайымы Гүлсара Тоққұлова сөз сөйлеп, қоғамдағы бірлік пен отбасы құндылықтарының маңызына назар аударды. Түркістан облысы Әділет департаментінің басшысының орынбасары Нұрлан Ербекешов Конституциялық реформалардың құқықтық жүйені жетілдірудегі рөлі туралы айтты.
Айтыскер-ақын Бекарыс Шойбеков және өзге де зиялы қауым өкілдері сөз сөйлеп, ел дамуы жолындағы рухани құндылықтар мен ұлттық сананың маңызы туралы ой бөлісті.
Дөңгелек үстел соңында қатысушылар Конституциялық реформалардың қоғамды жаңғыртудағы маңызын атап өтіп, құқықтық мемлекет құру жолындағы бастамаға қолдау білдірді.