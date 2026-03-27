Түркістанда суға батып кеткен 8 жасар бала төрт күннен бері іздестіріліп жатыр
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысы Келес ауданында суға кеткен баланы іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Құтқарушылардың мәліметінше, ТЖМ құтқарушылары мен жергілікті атқарушы органдардың күштері Келес өзеніне батып кеткен 8 жасар баланы іздеу-құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Анасының айтуынша, 23 наурыз күні сағат 17:00 шамасында бала ойын кезінде суға құлап, батып кеткен.
– 2018 жылы туған баланы іздеу-құтқару жұмыстарына Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, полиция, жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ тұрғындар мен туыстары жұмылдырылды. Жалпы 120-дан астам адам, 15 техника, 2 жүзу құралы және 2 ұшқышсыз ұшу апараты тартылған, - деді облыстық ТЖД бастығының орынбасары, полковник Асқат Ержанов.
Қазіргі уақытта іздеу жұмыстары жалғасып жатыр.
– ТЖМ судағы қауіпсіздік ережелерін сақтауды және балаларды қараусыз қалдырмауды ескертеді, - деп нақтылады ведомство.
Бұдан бұрын Түркістан облысында өзен тасып, 29 адам эвакуацияланғанын жазған едік.