    16:31, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Түркістанда суға батып кеткен 8 жасар бала төрт күннен бері іздестіріліп жатыр

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысы Келес ауданында суға кеткен баланы іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

    Фото: видеодан алынған скрин

    Құтқарушылардың мәліметінше, ТЖМ құтқарушылары мен жергілікті атқарушы органдардың күштері Келес өзеніне батып кеткен 8 жасар баланы іздеу-құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр.

    Анасының айтуынша, 23 наурыз күні сағат 17:00 шамасында бала ойын кезінде суға құлап, батып кеткен.

    – 2018 жылы туған баланы іздеу-құтқару жұмыстарына Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, полиция, жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ тұрғындар мен туыстары жұмылдырылды. Жалпы 120-дан астам адам, 15 техника, 2 жүзу құралы және 2 ұшқышсыз ұшу апараты тартылған, - деді облыстық ТЖД бастығының орынбасары, полковник Асқат Ержанов.

    Қазіргі уақытта іздеу жұмыстары жалғасып жатыр.

    – ТЖМ судағы қауіпсіздік ережелерін сақтауды және балаларды қараусыз қалдырмауды ескертеді, - деп нақтылады ведомство. 

    Бұдан бұрын Түркістан облысында өзен тасып, 29 адам эвакуацияланғанын жазған едік. 

    Сәбит Тастанбек
