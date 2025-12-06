KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:09, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Түркістанда төбелескен басқарма басшысы қызметінен кетуі мүмкін

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының басшысын Әдеп кодексі талаптарын сақтамай, қоғамдық резонанс тудырғаны үшін атқаратын мемлекеттік лауазымынан шығару туралы шешім қабылданды.

    «Бағанашыл» балалар үйіндегі даудан кейін үш шенеунік қызметінен босатылды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Бүгін Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Түркістан облысындағы Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Онда жауапты сала басшыларының есептері тыңдалып, бірқатар лауазымды тұлғалардың тәртіптік ісі қаралды.

    – Сауран ауданы әкімдігінің Ескі Иқан ауылдық округінің әкімі жер беру мәселесінде құқыққа сыйымсыз қолдау көрсеткені, Сарыағаш ауданы Жарты төбе ауылдық округінің әкімі, Сарыағаш ауданының Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы жұмыс уақытында дәлелді себептермен жұмыста болмаған қызметшілеріне артықшылық көрсетіп, еңбек жалақысын толық аударып, мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылық жасағаны үшін Әдеп жөніндегі кеңес шешімімен «қызметке толық сәйкес еместігі туралы ескерту» түріндегі тәртіптік жаза қолдану ұсынылды, – делінген Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Түркістан облысы бойынша департаменті таратқан ақпаратта.

    Сондай-ақ Әдеп кодексі талаптарын сақтамағаны үшін Шардара аудандық Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының орынбасарына «сөгіс» түріндегі тәртіптік жаза қолдану ұсынылды.

    Бұдан бұрын Түркістанда басқарма басшысы қатысқан төбелестің видеосы тарағанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Төбелес Лауазымнан босату мен тағайындаулар Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар