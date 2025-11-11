Түркістандағы 5 мың орындық мешіттің құрылысы қашан аяқталады
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Қазіргі таңда Түркістан қаласына кіреберісте салынып жатқан 5 мың орындық мешіттің 80% құрылысы аяқталған.
Көрші Өзбекстан мемлекетінің Түркістанға тартуы ретінде бой көтерген бұл мешіттің іргетасы 2019 жылы қаланған.
— Бүгінде мешіттің күмбезі мен мұнаралары қойылып, ішкі әрлеу жұмыстары біткен. Тек сыртқы қасбеті мен абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл желтоқсан айының соңына дейін мешітті пайдалануға беру жоспарланып отыр, — деді Түркістан облыстық дін істері басқармасының өкілдері.
Шығыстық нақыштағы еңселі мешітте 8 мың жамағат (мешіт іші — 5 мың орын, сырты — 3 мың орын) бір мезгілде сәждеге бас тигізіп, құлшылық ете алады. Жерінің аумағы — 7,7 га.
Жалпы бүгінде елімізде 2964 мешіт бар болса, соның 744-і — Түркістан облысында. Өңірдегі мешіттер саны республиканың 26%-ын құрайды.
