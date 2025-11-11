KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:34, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Түркістандағы 5 мың орындық мешіттің құрылысы қашан аяқталады

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Қазіргі таңда Түркістан қаласына кіреберісте салынып жатқан 5 мың орындық мешіттің 80% құрылысы аяқталған.

    Түркістандағы 5 мың орындық мешіттің құрылысы қашан аяқталады
    Фото: Сәбит Тастанбек/Kazinform

    Көрші Өзбекстан мемлекетінің Түркістанға тартуы ретінде бой көтерген бұл мешіттің іргетасы 2019 жылы қаланған.

    Түркістандағы 5 мың орындық мешіттің құрылысы қашан аяқталады
    Фото: Сәбит Тастанбек/Kazinform

    — Бүгінде мешіттің күмбезі мен мұнаралары қойылып, ішкі әрлеу жұмыстары біткен. Тек сыртқы қасбеті мен абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл желтоқсан айының соңына дейін мешітті пайдалануға беру жоспарланып отыр, — деді Түркістан облыстық дін істері басқармасының өкілдері.

    Түркістандағы 5 мың орындық мешіттің құрылысы қашан аяқталады
    Фото: Сәбит Тастанбек/Kazinform

    Шығыстық нақыштағы еңселі мешітте 8 мың жамағат (мешіт іші — 5 мың орын, сырты — 3 мың орын) бір мезгілде сәждеге бас тигізіп, құлшылық ете алады. Жерінің аумағы — 7,7 га.

    Түркістандағы 5 мың орындық мешіттің құрылысы қашан аяқталады
    Фото: Сәбит Тастанбек/Kazinform

    Жалпы бүгінде елімізде 2964 мешіт бар болса, соның 744-і — Түркістан облысында. Өңірдегі мешіттер саны республиканың 26%-ын құрайды.

    Бұдан бұрын Түркістан облысы Шардара ауданында әкесіне қол көтерген азаматтың мешітте азаншы болмағаны туралы жазған едік.

    Тегтер:
    Мешіт Аймақ Құрылыс Инфрақұрылым Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар