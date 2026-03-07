Түркістандағы ауылдардың бірінде 3 жасар бала әжетханаға түсіп кеткен
АСТАНА. KAZINFORM — Оқиға орнына келіп жеткен құтқарушылар баланы даладағы әжетхананың түбінен алып шықты, деп хабарлайды облыстық ТЖД баспасөз қызметі.
112 пультіне Түркістан облысының Ақниет ауылында 2023 жылғы бала жеке үйдің ауласындағы дала әжетханасына құлап кеткені туралы хабарлама түсті. Бүлдіршін әжетханадан өздігінен шыға алмаған.
— Оқиға орнына бірден ТЖМ жедел-құтқару жасағының күштері мен құралдары жіберілді. Құтқарушылар баланы шығарып алып, оны 103 қызметінің мамандарына тапсырды, — делінген хабарламада.
ТЖМ ата-аналарға үндеу жасап, балаларды қысқа уақытқа болса да, қараусыз қалдырмауға шақырды.
Бұған дейін Түркістан қаласында да осыған ұқсас жағдай болды. Ол кезде бір жасар бала абайсызда даладағы әжетханаға түсіп кеткенін жазғанбыз.