Түсіністік танытуды сұраймыз: Шымкент әуежайында терроризмге қарсы жаттығулар өтіп жатыр
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Әуежай аумағында әуе және автокөлік қозғалысына қандай да бір шектеулер көзделмеген.
Шымкент қаласындағы халықаралық әуежайда терминал ішіндегі барлау қызметтерін қоршап тұрған көрініс бейнеленген видео жолаушыларды алаңдатты. Куәгерлер кадрларды Kazinform редакциясына жіберді.
Белгілі болғандай, әуежай аумағында ықтимал қауіптер жағдайында күш құрылымдарының іс-әрекетке дайындығын тексеруге бағытталған терроризмге қарсы жоспарлы оқу-жаттығулар өткізіліп жатыр.
Шымкент қалалық Полиция департаментінің хабарлауынша, оқу-жаттығуға полицияның, арнайы бөлімшелердің, авиациялық қауіпсіздік қызметінің, өрт-құтқару бөлімшелерінің және медициналық қызметтердің күштері мен құралдары жұмылдырылды. Сондай-ақ шартты құқық бұзушыны бейтараптандыру, адамдарды эвакуациялау және объектінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сценарийлерді пысықтау үшін қажетті мамандандырылған техника пайдаланылды.
Қалалық терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штабтың мәліметінше, оқу-жаттығу барысында шектеу шаралары, оның ішінде автокөлік қозғалысы қарастырылған.
Осы орайда, ресми органдар тек тексерілген ақпарат көздеріне назар аударуды сұрайды.
— Қала тұрғындары мен қонақтарынан сабырлық танытуға, қауіпсіздік шараларын сақтауға және жұмылдырылған қызмет қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауға шақырамыз, — делінген қалалық терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штабтың хабарламасында.
Бұдан бұрын Астана халықаралық әуежайында терроризмге қарсы жаттығулар өткенін жазған едік.