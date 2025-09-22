Тұтқындар босатылмай, Палестинада Франция елшілігі болмайды — Макрон
АСТАНА. KAZINFORM — Франция президенті Эммануэль Макрон тұтқындар босатылмайынша, Палестинада Франция елшілігі болмайтынын айтты. Бұл туралы Al Jazeera жазды.
Оның айтуынша, Франция Палестина мемлекетін мойындау жоспарын жариялағанымен, ХАМАС Газа секторындағы қалған тұтқындарды босатпайынша, Палестинада елшілігін ашпайды.
Макрон тұтқындарды босату «Палестинада елшілік ашу алдында нақты талап болатынын» айтты.
Сонымен қатар Израильдің палестиналықтарды Газадан ығыстыруға бағытталған кез келген ықтимал әрекеттеріне үзілді-кесілді қарсылығын білдірді.
— Бірақ мұндай жоспардың негізі оларды ығыстыру болса, онда бұл жай ғана ақылсыздық. Біз Америка Құрама Штаттарының беделі үшін де, Францияның мүддесі үшін де мұндай жобаға ашық та, жанама түрде немқұрайлы қарай алмаймыз, — деп мәлімдеді Макрон.
Еске салайық, Израиль Ұлыбритания, Аустралия және Канаданың Палестина мемлекетін мойындағанын айыптады.