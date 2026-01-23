ҰБ: Инфляцияны төмендетуге мүмкіндік болмаса ақша-кредит саясаты қатаңдатылуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық банк ақша-кредит саясаты бағытын өзгеріссіз қалдырады. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов айтты.
- Ұлттық банк ақша-кредит саясаты бағытын өзгеріссіз қалдырады. Бұл біздің инфляциялық қысымды бәсеңдетуге, бағаның тұрақты түрде баяулауына және жаңа инвестициялық цикл қалыптастыруға қосқан үлесіміз деп қабылдауға болады,- деді Тимур Сүлейменов.
Оның айтуынша, инфляциямен күрес жолында нақты нәтижеге жету үшін базалық мөлшерлеме қазіргі деңгейде қалады. Егер инфляцияны төмендетуге орнықты мүмкіндік болмаса, ақша-кредит саясатын қатаңдату тәсілі қолданылуы мүмкін.
- Ұлттық банк инфляцияны тұрақты төмендету үшін ақша-кредит және макропруденциялық саясат құралдарының барлығын пайдаланады. 2026 жылғы басым бағыт – инфляцияны болжамды диапазон шегінде ұстап, оны тұрақты деңгейге жеткізу. Ортамерзімді перспективадағы мақсатымыз өзгеріссіз, ол инфляцияны нысаналы деңгей – 5 пайызға қайтару. Ақша-кредит шарттарын соған сәйкес бейімдейміз,- деді ҰБ төрағасы.
Айта кетейік, бүгін Ұлттық банкінің Ақша-кредит саясаты комитеті базалық мөлшерлемені +/- 1 п. т. дәлізімен жылдық 18% деңгейінде белгілеу туралы шешім қабылдады.