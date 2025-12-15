KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:31, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ҰБТ - 2026. Нені білу маңызды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Ұлттық тестілеу орталығы келесі жылы Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыратын талапкерлерге маңызды ақпаратты жариялады. 

    ҰБТ - 2026. Нені білу маңызды
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    ҰБТ-ны жылына 5 рет тапсыруға болады:

    қаңтар, наурыз, тамыз айларында – ақылы оқуға түсу үшін (3 рет);

    негізгі (мамырдан бастап шілдеге дейін) – грант конкурсына қатысу үшін немесе ақылы оқуға түсу үшін 2 мүмкіндік.

    Кімдер қатыса алады?

    мектеп түлектері – қаңтар, наурыз, тамыз және негізгі;

    шартты түрде оқып жатқандар – қаңтар, наурыз, тамыз және негізгі;

    колледж түлектері – қаңтар, наурыз, тамыз және негізгі;

    өткен жылғы мектеп түлектері – қаңтар, наурыз, тамыз және негізгі;

    шетелде білім алған Қазақстан азаматтары – қаңтар, наурыз, тамыз және негізгі;

    ұлты қазақ шетел азаматтары (қандастар) – қаңтар, наурыз, тамыз және негізгі;

    ақылы негізде басқа мамандыққа ауысуға ниетті шығармашылық мамандықтардың студенттері – қаңтар, тамыз;

    ақылы негізде «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласына ауысуға ниетті студенттер – қаңтар, тамыз ҰБТ-сын тапсыра алады.

    Айта кетелік шетелдік филиалдар, ҰБТ реформасы – Қазақстан жаһандық білім нарығын қалай бағындырмақтығы туралы жазған едік

    Тегтер:
    Оқушы Білім Мектеп ҰБТ Грант Студент
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар