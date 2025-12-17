KZ
    15:46, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ҰБТ трансформациясы 2027 жылы басталады — министрлік

    АСТАНА. KAZINFORM — Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова еліміздің жоғары оқу орындарына түсуге арналған негізгі сынақ — Ұлттық бірыңғай тестілеудің трансформациясы қалай жүзеге асатынын айтып берді. 

    ҰБТ трансформациясы 2027 жылы басталады — министрлік
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    — Биыл ҰБТ қазіргі форматта, ешқандай өзгеріссіз өткізіледі. Біз ҰБТ форматын жетілдіру мақсатында америкалық ETS компаниясымен бірлескен жұмысты бастадық. Трансформация кезең-кезеңімен жүзеге асырылады: 2027 жылдан бастап пилоттық режимде енгізіліп, одан кейін 2029 жылға дейін ауқымды түрде кеңейту жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта формат бұрынғы күйінде қалады, — деді Гүлзат Көбенова Мәжіліс кулуарында.

    Бұған дейін Қазақстанның жаһандық білім нарығын қалай бағындыратыны жөнінде шолу жариялаған едік.

    Сондай-ақ, түлектерге ҰБТ-мен қатар халықаралық тест тапсыру мүмкіндігі беріледі.

