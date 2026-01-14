УЕФА офсайд ережесін өзгерту туралы ұсынысты қолдамады
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық футбол қауымдастықтарының одағы (УЕФА) офсайд ережесін өзгерту туралы ұсынысты қолдамады, деп хабарлайды Report.
Бұған дейін испандық AS газеті Халықаралық футбол қауымдастығы кеңесі (IFAB) 20 қаңтарда офсайд ережелерін өзгерту мүмкіндігін қарастыратынын хабарлаған.
Қазіргі уақытта офсайд шабуылдаушы ойыншының денесінің гол соғуға болатын кез-келген бөлігін тапқан кезде, соңғы қорғаушы футболшыға, оның ішінде қақпашыға қарағанда, қарсыластың қақпасына жақынырақ ауысқан кезде бекітіледі.
Бұрын Лондон «арсеналының» бұрынғы бас бапкері, халықаралық футбол федерациясының (FIFA) жаһандық футболды дамыту бөлімінің басшысы қызметін атқарған Арсен Венгер келесі өзгерісті енгізуді ұсынды: егер гол соғуға болатын дененің кез келген бөлігі соңғы қорғаушының сызығында немесе артында болса, онда ойыншы офсайдта емес.
Бұған дейін УЕФА әлем және Еуропа чемпионаттарына іріктеу тәртібін өзгертуді көздеп отырғаны туралы жаздық.
Еске сала кетейік, УЕФА Конференциялар лигасының финалы Қазақстанда өтуі мүмкін.