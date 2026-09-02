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    UFC: Асу Алмабаевтың келесі жекпе-жекке қашын шығатыны белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық файтер Асу Алмабаевтың (24-3) бапкері Эдуард Базров шәкіртінің келесі жекпе-жегі қашан өтетінін айтты, деп хабарлайды Sports.kz.

    Асу Алмабаев UFC-де
    Фото: Sports.kz

    Эдуард Базровтың айтуынша, Асу Алмабаевтың келесі жекпе-жегі 21 қарашада Катарда өтеді. Дегенмен қазақстандық спортшының қарсыласы әзірге белгісіз.

    Бастапқыда Алмабаевтың Брэндон Ройвалмен кездесуі жоспарланған. Алайда америкалық файтер отбасылық жағдайына және жеңіл жарақатына байланысты жекпе-жектен бас тартқан.

    Бапкер жаңа қарсыластың есімі жақын арада белгілі болатынын айтты. Ол ықтимал кандидаттарды атаған жоқ, өйткені жекпе-жекке келісімшарт әлі жасалмаған. Базровтың сөзінше, Алмабаевқа рейтингі жоғары файтерлердің бірімен кездесу кепілдендірілген.

    Асу Алмабаев UFC-дегі соңғы жекпе-жегін маусым айында өткізіп, америкалық Чарльз Джонсонды (20-9) үшінші раундта сабмишнмен жеңген.

    Айта кетейік, Асу Алмабаев 31 тамыз күні Ыстанбұлда джиу-джитсу және грэпплингтен өткен турнирде чемпиондық титул жеңіп алды.

    Аралас жекпе-жек Спорт UFC Турнир
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
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