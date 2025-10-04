KZ
    00:36, 04 Қазан 2025

    UFC Qatar: қазақстандық спортшылардың қарсыласы анықталды

    АСТАНА.KAZINFORM – 22 қараша Қатар астанасы Доха қаласында өтетін UFC Fight Night турнирінің негізгі кардын жарияланды.

    UFC Qatar: қазақстандық спортшылардың қарсыластары анықталды
    Фото: report.az

    Турнирдің басты жекпе-жегінде жеңіл салмақ дивизиясында армениялық Арман Царукян және жаңа зеландиялық Дэн Хукер айқасады. Ал екінші басты жекпе-жекте жартылай орта салмақтағы америкалық Белал Мұхаммед ирландиялық Иэн Мачадо Гарриге қарсы шығады.

    Сондай-ақ, осы кеште қазақстандық аралас жекпе-жек шеберлері Асу Алмабаев және Бекзат Алмахан шаршы алаңға шығады.

    Турнирдің негізгі карды келесідей:

    Жеңіл салмақ: Арман Царукян (Армения) - Дэн Хукер (Жаңа зеландия) ;

    Жартылай орта салмақ: Белал Мұхаммед (АҚШ) - Иэн Мачадо Гарри (Ирландия);

    Бірінші ауыр салмақ: Волкан Өздемир (Швейцария) - Алонзо Менифилд (АҚШ);

    Аса жеңіл салмақ: Фелипе Лима (Бразилия) - Дэниел Маркос (Перу);

    Аса жеңіл салмақ: Бекзат Алмахан (Қазақстан) - Александр Топурия (Грузия);

    Ең жеңіл салмақ: Алекс Перес (АҚШ) - Асу Алмабаев (Қазақстан);

    Ауыр салмақ: Сергей Спивак (Молдова) - Шамиль Гаджиев (Бахрейн);

    Бірінші ауыр салмақ: Абдул-Рахман Яхьяев (Ресей) - Рафаэль Серкейра (Бразилия);

    Жартылай жеңіл салмақ: Богдан Град (Австрия) - Люк Райли (Англия);

    Орта салмақ: Исмаил Наурдиев (Морокко) - Райан Лодер (АҚШ);

    Ең жеңіл салмақ: Тагир Ұланбеков (Ресей) - Киодзи Хоригучи (Жапония).

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, Ерұлан Қабдулов ММА-ден екі дүркін әлем чемпионы атанды.

