UFC Qatar: қазақстандық спортшылардың қарсыласы анықталды
АСТАНА.KAZINFORM – 22 қараша Қатар астанасы Доха қаласында өтетін UFC Fight Night турнирінің негізгі кардын жарияланды.
Турнирдің басты жекпе-жегінде жеңіл салмақ дивизиясында армениялық Арман Царукян және жаңа зеландиялық Дэн Хукер айқасады. Ал екінші басты жекпе-жекте жартылай орта салмақтағы америкалық Белал Мұхаммед ирландиялық Иэн Мачадо Гарриге қарсы шығады.
Сондай-ақ, осы кеште қазақстандық аралас жекпе-жек шеберлері Асу Алмабаев және Бекзат Алмахан шаршы алаңға шығады.
Турнирдің негізгі карды келесідей:
Жеңіл салмақ: Арман Царукян (Армения) - Дэн Хукер (Жаңа зеландия) ;
Жартылай орта салмақ: Белал Мұхаммед (АҚШ) - Иэн Мачадо Гарри (Ирландия);
Бірінші ауыр салмақ: Волкан Өздемир (Швейцария) - Алонзо Менифилд (АҚШ);
Аса жеңіл салмақ: Фелипе Лима (Бразилия) - Дэниел Маркос (Перу);
Аса жеңіл салмақ: Бекзат Алмахан (Қазақстан) - Александр Топурия (Грузия);
Ең жеңіл салмақ: Алекс Перес (АҚШ) - Асу Алмабаев (Қазақстан);
Ауыр салмақ: Сергей Спивак (Молдова) - Шамиль Гаджиев (Бахрейн);
Бірінші ауыр салмақ: Абдул-Рахман Яхьяев (Ресей) - Рафаэль Серкейра (Бразилия);
Жартылай жеңіл салмақ: Богдан Град (Австрия) - Люк Райли (Англия);
Орта салмақ: Исмаил Наурдиев (Морокко) - Райан Лодер (АҚШ);
Ең жеңіл салмақ: Тагир Ұланбеков (Ресей) - Киодзи Хоригучи (Жапония).
