22:31, 22 Қазан 2025 | GMT +5
Уганда елінің батысында 63 адам жол апатынан қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Ірі жол апаты сәрсенбі күні Уганда елінің батысында болды. Бұл туралы полиция хабарлады, деп жазады Синьхуа.
Қайғылы оқиға салдарынан кем дегенде 63 адам қаза тауып, бірнеше адам жарақат алған.
Полиция мәлімдемесіне сәйкес, төрт көлік апатқа ұшыраған, оның ішінде екі жолаушы автобусы, Toyota Surf автокөлігі және Tata жүк көлігі бар.
Оқиға жергілікті уақытпен түнгі 00:15 шамасында елдің батысындағы Кирьяндонго ауданында, Кампала-Гулу тас жолында болды.
Бұдан бұрын хабарланғандай, былтыр Угандада болған көшкіннен 14 адам опат болды.
Сонымен қатар БҰҰ Угандада 2 миллион босқынға қауіп төніп тұрғанын мәлімдеген еді.