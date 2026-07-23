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    ҰҚК: 112 тоннадан астам жанар-жағармайды заңсыз әкету әрекеті анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM —  Шекарада 112 тоннадан астам көлемдегі жанар-жағармай материалдарын заңсыз өткізудің 1342 әрекеті тіркелген.

    ҰҚК шілдеде жанар-жағармайды заңсыз өткізудің 1342 әрекетін анықтады
    Фото: видеодан алынған скрин

    ҰҚК Шекара қызметі мұнай өнімдерінің мемлекеттік шекара арқылы заңсыз шығаруына жол бермеу жөнінде шаралар қабылдап жатыр.

    Тек осы жылдың 1-21 шілдесі аралығында өткізу пункттерінде 112 тоннадан астам көлемдегі жанар-жағармай материалдарын заңсыз өткізудің 1342 әрекеті тіркелген.

    Кінәлі адамдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапқа тартылды.

    Айта кетелік ҰҚК Шекара қызметі темекі контрабандасының ірі партиясын анықтаған еді

    Шекара Қылмыс ҚР ҰҚК
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар