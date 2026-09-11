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    ҰҚК Ақтаудағы әкімшілік полиция басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді растады

    АҚТАУ. KAZINFORM — Ақтауда Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Сүйін Құрмантаевқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.

    Сүйін Құрмантаев
    Фото: Lada.kz

    Бұл туралы Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитеті Kazinform агенттігінің ресми сауалына берген жауабында хабарлады.

    Бұған дейін әлеуметтік желіде Сүйін Құрмантаевқа қатысты ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі тексеру жүргізіп жатқаны туралы ақпарат тараған еді. Онда полиция подполковнигі танысына 520 мың теңгеге жүргізуші куәлігін алуға көмектесуге уәде бергені айтылған.

    Осы ақпаратқа байланысты Kazinform редакциясы ҰҚК-ге Сүйін Құрмантаевқа қатысты тексеру немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын, 520 мың теңге туралы мәліметтің рас-өтірігін, сондай-ақ оның ұсталғаны туралы ақпаратты нақтылау үшін сауал жолдады.

    ҰҚК сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын растады.

    — Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті сұрауыңызды қарастырды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлаймыз. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-тармағына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, — деп жауап берді ведомство.

    Бұған дейін, ҰҚК биылғы шілде-тамызда 201 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық дерегі тіркелгенін хабарлады.

    Маңғыстау облысы Оқиға ҚР ҰҚК Полиция Ақтау
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
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