KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:28, 28 Қазан 2025 | GMT +5

    ҰҚК Алматыда 5 шетелдік жоспарлаған терактінің алдын алды

    АСТАНА. KAZINFORM - Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласында 2025 жылдың қыркүйегінде 5 шетелдік азамат жоспарлаған террорлық актісінің алдын алды, деп хабарлайды комитеттің баспасөз қызметі.

    ҰҚК
    Фото: ҰҚК

    Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, олардың барлығы қамауға алынып, тергеу жүргізіліп жатыр. 

    Сонымен қатар, биыл қыркүйек пен қазанда терроризмді насихаттады деген күдікпен қылмыстық істер аясында 8 қазақстандық қамауға алынды.

    Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес тергеп-тексеру барысы туралы ақпарат жария етуге жатпайды.

    Сол кезеңде ҰҚК материалдары бойынша 6 адам террористік және экстремистік қылмыстар жасағаны үшін түрлі мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталған.

    - Жалпы жыл басынан осындай қылмыстары үшін 89 адам қылмыстық жауапқа тартылды, оның 6-сы шетелдіктер, - делінген ҰҚК баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.

    Тегтер:
    Теракт Қылмыспен күрес Заң және құқық Терроризм және экстремизмге қарсы күрес ҚР ҰҚК Қауіпсіздік
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар