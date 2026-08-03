ҰҚК құны 3,9 миллиард теңге есірткі, қару-жарақ және тауар контрабандасын тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM – ҰҚК Шекара қызметінің биыл шілдедегі іс-қимыл нәтижесі жарияланды.
ҰҚК Шекара қызметі Мемлекеттік шекараны күзету мен қорғауды қамтамасыз ету аясында 2026 жылғы шілдеде құзырлы органдармен өзара әрекеттесе отырып:
Шекара кеңістігінде 4 975 ҚР заңнамаларын бұзушыларды ұстады, соның ішінде 4 346 шетел азаматы бар.
3,9 млрд теңге сомасында тауарлар мен жүктерді шекара арқылы заңсыз өткізудің 2 476 фактісінің алды алынды, оның ішінде:
39 факті – есірткі заттары;
88 факті – қарулар мен оқ-дәрілер (108 дана суық қару, 2131 дана оқ-дәрі);
1 808 факті – көлемі 150 тоннадан асатын мөлшерде жанар-жағармай материалдары, жалпы сомасы 33,4 млн теңге;
392 факті – жалпы сомасы 1,3 млрд теңгеден астам халық тұтынатын тауарлар;
149 факті – сомасы шамамен 2,1 млрд теңге болатын шетел валютасы.
Каспий акваториясында браконьерлікпен айналысудың 34 фактісінің алды алынды. 24,6 км браконьерлік құрал, сондай-ақ 103 дана бекіре тұқымдас балық (580 кг) тәркіленді. Алдын алған шығын сомасы 251 млн теңгеден астам.
Құзыреті шеңберінде Шекара қызметі 63 қылмыстық іс қозғап, тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.
Сондай-ақ 38 млн теңгеден астам көлемде айыппұл салынған 4 295 әкімшілік іс өндірісте.
Қалған фактілер бойынша материалдар процестік шешімдер қабылдануы үшін құқық қорғау және сот органдарына жіберілді.