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    ҰҚК құны 3,9 миллиард теңге есірткі, қару-жарақ және тауар контрабандасын тоқтатты

    АСТАНА. KAZINFORM – ҰҚК Шекара қызметінің биыл шілдедегі іс-қимыл нәтижесі жарияланды.

    КНБ Казахстана пресек контрабанду наркотиков, оружия и товаров на 3,9 млрд тенге
    Фото: ҰҚК

    ҰҚК Шекара қызметі Мемлекеттік шекараны күзету мен қорғауды қамтамасыз ету аясында 2026 жылғы шілдеде құзырлы органдармен өзара әрекеттесе отырып:

    Шекара кеңістігінде 4 975 ҚР заңнамаларын бұзушыларды ұстады, соның ішінде 4 346 шетел азаматы бар.

    3,9 млрд теңге сомасында тауарлар мен жүктерді шекара арқылы заңсыз өткізудің 2 476 фактісінің алды алынды, оның ішінде:

    39 факті – есірткі заттары;

    88 факті – қарулар мен оқ-дәрілер (108 дана суық қару, 2131 дана оқ-дәрі);

    1 808 факті – көлемі 150 тоннадан асатын мөлшерде жанар-жағармай материалдары, жалпы сомасы 33,4 млн теңге;

    392 факті – жалпы сомасы 1,3 млрд теңгеден астам халық тұтынатын тауарлар;

    149 факті – сомасы шамамен 2,1 млрд теңге болатын шетел валютасы.

    Каспий акваториясында браконьерлікпен айналысудың 34 фактісінің алды алынды. 24,6 км браконьерлік құрал, сондай-ақ 103 дана бекіре тұқымдас балық (580 кг) тәркіленді. Алдын алған шығын сомасы 251 млн теңгеден астам.

    Құзыреті шеңберінде Шекара қызметі 63 қылмыстық іс қозғап, тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.

    Сондай-ақ 38 млн теңгеден астам көлемде айыппұл салынған 4 295 әкімшілік іс өндірісте.

    Қалған фактілер бойынша материалдар процестік шешімдер қабылдануы үшін құқық қорғау және сот органдарына жіберілді.

    Есірткімен күрес Шекара Қылмыспен күрес ҚР ҰҚК
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар