ҰҚК QazaqGaz Aimaq Жетісу филиалы директорының ұсталғанын растады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитеті «QazaqGaz Aimaq» АҚ Жетісу өндірістік филиалының директоры Айбек Ерғалидің ұсталғанын растады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Ведомствоның хабарлауынша, қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тергеу мүддесі үшін қосымша ақпарат жарияланбайды.
- ҚР Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу ақпараты жария етілмейді, - деп түсіндірді ҰҚК.
Айта кету керек, Айбек Ерғали қамауға алынғаннан бір күн бұрын БАҚ өкілдеріне брифинг өткізіп, оның барысында жергілікті тұрғындар үшін газ бағасының өсуіне қатысты мәселелерді түсіндірді.
Бұрын ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) OrdaMed басшысын іздеу жариялағаны туралы хабарланған болатын.
Бұл туралы құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында жарияланды.