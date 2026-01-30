KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:48, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ҰҚК QazaqGaz Aimaq Жетісу филиалы директорының ұсталғанын растады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитеті «QazaqGaz Aimaq» АҚ Жетісу өндірістік филиалының директоры Айбек Ерғалидің ұсталғанын растады, деп  хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.

    ҰҚК
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Ведомствоның хабарлауынша, қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тергеу мүддесі үшін қосымша ақпарат жарияланбайды.

    - ҚР Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу ақпараты жария етілмейді, - деп түсіндірді ҰҚК.

    Айта кету керек, Айбек Ерғали қамауға алынғаннан бір күн бұрын БАҚ өкілдеріне брифинг өткізіп, оның барысында жергілікті тұрғындар үшін газ бағасының өсуіне қатысты мәселелерді түсіндірді.

    Бұрын ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) OrdaMed басшысын іздеу жариялағаны туралы хабарланған болатын.

    Бұл туралы құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында жарияланды.

    Тегтер:
    Іздеу Сот ҚР ҰҚК
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар