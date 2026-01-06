ҰҚК Шымкенттегі аудандық полиция басқармасы басшысының ұсталғанын растады
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық полиция басқармасының бастығына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын растады. Ведомство тарапынан істің толық мән-жайы жария етілмеді.
Бұған дейін бірқатар БАҚ-та аудандық полиция басқармасы басшыларының бірінің аса ірі көлемде пара алу кезінде ұсталғаны туралы ақпарат тараған болатын. Аталған хабарламаларда Батыр Мырзакелдиевтің 20 миллион теңге көлеміндегі параны алу үстінде қолға түсті деген ақпарат берілген.
Арнайы операцияны ҰҚК-нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің қызметкерлері жүргізген.
Kazinform агенттігінің ресми сауалына жауап берген Ұлттық қауіпсіздік комитеті ұсталу фактісі мен тергеу жүргізіліп жатқанын растады.
— Аталған факт бойынша ҰҚК сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, — деп хабарлады ведомстводан.
Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық полиция басқармасы бастығының ұсталғаны туралы ақпаратты күдіктінің адвокаты Талғат Есімов те растады. Сонымен қатар, қорғау тарапы бұл жағдайды арандату деп бағалап, оның қорғауындағы азамат кінәсін мойындамайтынын мәлімдеді.
— Адвокат Виктор Кривоносовпен бірлесіп, 28 желтоқсанда ҰҚК департаментінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі қызметкерлері ұстаған Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық полиция басқармасының бастығы Батыр Мырзакелдиевтің мүддесін қорғауға кірістік. Бұл ақпараттың біржақты түрде БАҚ-та таралуына байланысты қорғау тарапының ұстанымын жариялауды жөн көрдік, — деді Талғат Есімов.
Оның айтуынша, Мырзакелдиев пара алғанын үзілді-кесілді жоққа шығарады.
— Біз бұл әрекеттерді өзге тұлғалардың қылмыстық жауапкершіліктен жалтару мақсатында жасаған арандатуы деп есептейміз. Оларға қатысты істер Шымкенттің басқа аудандық полиция басқармасында қаралып жатқан. Пара алу туралы сөз болуы мүмкін емес. Барлық жағдайлар тергеу барысында анықталып, тиісті шешімін табады деп сенемін, — деді адвокат.
Сонымен қатар, Есімов қорғау тарапы тап болған «алаяқтықтың жаңа деңгейі» туралы да айтты.
— Бұл — сенімге кіріп, полиция бастығынан ақша алып, кейін оны қайтармау үшін қылмыстық қудалау бастайтын жаңа деңгей. Одан кейін әлеуметтік желілер арқылы кеше ғана полиция бастығы болған адам қоғам санасында жемқорға айналады. Барлық мән-жайды кейінірек толық түсіндіремін, — деді ол.
Бұған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шымкент қаласы тұрғын үй басқармасының бұрынғы басшысы Нұрбол Жүнісбековты ұстағаны хабарланған болатын.