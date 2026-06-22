ҰҚК Жамбыл облысындағы пара алу ісін тергеп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM — ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлердің жер қатынастары бөлімі басшысының міндетін атқарушы Нұржан Әжібаевқа қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатқанын растады.
Қызметкердің ұсталғаны туралы хабарлама әлеуметтік желілерде тараған ғимараттың жоғарғы қабатынан түсірілген видеолардан кейін белгілі болды. Видеодан бірнеше адамның процессуалды әрекетін — біреуінің камераға түсіріп тұрғанын, біреуінің әлденені алып жатқанын немесе беріп жатқанын байқауға болады. Қатысушылардың бірінің киімінде «ҰҚК» деген жазу бар. Содан кейін топ бөлменің ішіне кіреді.
Әлі расталмаған ақпарат бойынша сөз 250 мың теңге көлеміндегі пара туралы болуы мүмкін. Алайда, ұлттық қауіпсіздік комитеті істің егжей-тегжейін ашып айтпады.
Ресми сауалға жауап ретінде ҰҚК тек осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын растады.
— ҚР ҚК-інің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге де ақпарат жария етілмейді, — деп хабарлады ведомстводан.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Жамбыл облысы ПД экс-басшысының орынбасары пара алғаны үшін 6 жылға сотталды.